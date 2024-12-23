Дюбуа призвал Фьюри завершить карьеру после поражения от Усика

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился мнением о будущем Тайсона Фьюри.

Британец считает, что его соотечественник должен завершить карьеру после поражения в реванше с Александром Усиком.

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"У Фьюри была отличная карьера. Я думаю, что сейчас для него пришло время уйти. Я не знаю.

Ему следует завершить карьеру. Он добился всего. Сейчас мое время, я буду следующим лидером супертяжелого веса", - сказал Дюбуа для Seconds Out.

Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).

Напомним, Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри.

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