Дюбуа призвал Фьюри завершить карьеру после поражения от Усика
Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился мнением о будущем Тайсона Фьюри.
Британец считает, что его соотечественник должен завершить карьеру после поражения в реванше с Александром Усиком.
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"У Фьюри была отличная карьера. Я думаю, что сейчас для него пришло время уйти. Я не знаю.
Ему следует завершить карьеру. Он добился всего. Сейчас мое время, я буду следующим лидером супертяжелого веса", - сказал Дюбуа для Seconds Out.
Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).
Напомним, Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри.
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