Усик сделал первое обращение в Сети после победы над Фьюри

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик обратился к фанатам после победы над Тайсоном Фьюри в реванше.

Украинский боксер опубликовал видео в Instagram, в котором поблагодарил болельщиков.

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"Все отлично, победа есть. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Слава Богу. Спасибо за молитвы.

Мои британские фанаты, большое спасибо за вашу поддержку. Для меня это очень важно, я очень ценю это. Большое спасибо. Слава Богу всего. Слава Украине".

Напомним, Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри.

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