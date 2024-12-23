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Усик сделал первое обращение в Сети после победы над Фьюри

Украинец записал видеообращение.
Сегодня, 13:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик обратился к фанатам после победы над Тайсоном Фьюри в реванше.

Украинский боксер опубликовал видео в Instagram, в котором поблагодарил болельщиков.

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"Все отлично, победа есть. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Слава Богу. Спасибо за молитвы.

Мои британские фанаты, большое спасибо за вашу поддержку. Для меня это очень важно, я очень ценю это. Большое спасибо. Слава Богу всего. Слава Украине".

Напомним, Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри.

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