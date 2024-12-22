"Это было легендарно!": Харлан прокомментировала победу Усика

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан высказалась о просмотре реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам Харлан, она не могла заснуть еще несколько часов после завершения поединка.

«Ну думаю, что после такого эмоционального поединка фиг кто спал ночью. Я до третьего свои нервы успокаивала. Но ведь это было легендарно! Гордость левел 100», - написала спортсменка в Instagram Stories.

Напомним, Усик победил Фьюри единогласным решением судей.

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