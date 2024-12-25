Уоррен раскритиковал Дюбуа за дикий поступок по отношению к Усику

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о том, что чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа вызвал чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика.

Специалист был недоволен тем, что британец поднялся к украинцу в ринг сразу после его победы над Тайсоном Фьюри.

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"Я не ожидал, что он схватит микрофон, и мне это не очень понравилось. Но он сделал то, что делали многие бойцы в прошлом, когда они вызвали соперников на бой.

Это не было подходящее время для этого, но он уже это сделал. Что я могу сделать? Ничего. Даниэля ждет тяжелый бой в феврале, о котором он должен думать.

Главное, о чем он должен волноваться сейчас – это его бой против Джозефа Паркера, который будет для них обоих трудным. Это хороший бой, и я с нетерпением жду этого. И после этого давайте посмотрим, что произойдет", - приводит слова промоутера BoxNation.

В августе 2023 года Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде.

Ранее Бриедис призвал Усика завершить карьеру после победы в реванше с Фьюри.

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