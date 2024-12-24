"Величайший? Вы сумасшедшие": Экс-чемпион усомнился в ценности достижений Усика

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли высказался свое мнение об обладателе титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александре Усике после его повторной победы над Тайсоном Фьюри.

По его словам, смешно называть украинского чемпиона величайшим боксером всех времен.

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"Я собираюсь говорить сейчас не о бое, а обо всем этом д*рьме, будто он величайший боец ​​всех времен. Величайший боец ​​всех времен? Вы шутите? Слушайте, это тот эффект, когда мы придаем больше значимости событиям, которые случились недавно. Только то, что он победил двух лучших супертяжеловесов этой эпохи, не делает его величайшим бойцом всех времен.

Усик, я именно о нем говорю, он не величайший боец ​​всех времен, прекратите это. Он провел семь боев с пятью бойцами в супертяжелом весе. Ладно, я понимаю, что он получил признание в полусреднем весе. Я имею в виду не тот вес, извините. Он очистил дивизион в крузервейте. Я понимаю это.

Теперь он в супертяжелом весе. Я бы хотел сказать, что он очистил дивизион, но да, он победил двух лучших бойцов в этой категории. А теперь вы все говорите, что он величайший. Он провел всего 22 боя. Да ладно вам, народ. Вы должны прекратить это. Он легенда, но величайший? Вы сумасшедшие", - сказал Брэдли на своем YouTube-канале.

Ранее Усик назвал боксера, который станет будущим спорта.

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