Бриедис призвал Усика завершить карьеру после победы в реванше с Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис высказался о будущем Александра Усика после победы над Тайсоном Фьюри.

По словам латвийца, украинец должен завершить карьеру.

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"Думаю, что Усик закончит. Я бы на его месте так сделал. Почему? Уйти красиво надо уметь. Он денег заработал и больше не заработает ни с кем, то есть он снял все сливки, которые возможны были в крузерах, благодаря суперсерии и благодаря Англии, английским боксерам он забрал все, что можно было забрать.

Он должен каждый раз приезжать Англии, целовать английскую землю и говорить спасибо. Он был бы самым крутым боксером в Украине, но никогда бы не заработал тех денег, которые заработал в Англии и на этом рынке", - казал Бриедис в интервью YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова.

Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).

Напомним, Усик отстранен от бокса после победы над Фьюри.

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