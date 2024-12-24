iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Бриедис призвал Усика завершить карьеру после победы в реванше с Фьюри

Бывший соперник украинца отметил карьеру Александра.
Сегодня, 11:51
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис высказался о будущем Александра Усика после победы над Тайсоном Фьюри.

По словам латвийца, украинец должен завершить карьеру.

Читай также: В команде Усика не верят в реванш с Дюбуа

"Думаю, что Усик закончит. Я бы на его месте так сделал. Почему? Уйти красиво надо уметь. Он денег заработал и больше не заработает ни с кем, то есть он снял все сливки, которые возможны были в крузерах, благодаря суперсерии и благодаря Англии, английским боксерам он забрал все, что можно было забрать.

Он должен каждый раз приезжать Англии, целовать английскую землю и говорить спасибо. Он был бы самым крутым боксером в Украине, но никогда бы не заработал тех денег, которые заработал в Англии и на этом рынке", - казал Бриедис в интервью YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова.

Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).

Напомним, Усик отстранен от бокса после победы над Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рома планирует выкупить арендованного у Милана игрока Рома планирует выкупить арендованного у Милана игрока
УХЛ: Киев Кепиталз сыграет с Кременчугом УХЛ: Киев Кепиталз сыграет с Кременчугом
"Хороший момент уйти": Бывший тренер Усика посоветовал ему завершить карьеру "Хороший момент уйти": Бывший тренер Усика посоветовал ему завершить карьеру
"Был испуган": Бриедис оценил победу Усика над Фьюри "Был испуган": Бриедис оценил победу Усика над Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Европа13:54
Рома планирует выкупить арендованного у Милана игрока
Украина13:42
УХЛ: Киев Кепиталз сыграет с Кременчугом
Бокс13:25
"Хороший момент уйти": Бывший тренер Усика посоветовал ему завершить карьеру
Бокс13:20
"Был испуган": Бриедис оценил победу Усика над Фьюри
Украина12:50
Футболист сборной Украины впервые станет отцом
Бокс12:40
"Не откладываю, но нужно время": Хижняк рассказал, собирается ли переходить в профессиональный бокс
НБА12:15
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: шикарный данк Бриджеса возглавил рейтинг
Бокс11:51
Бриедис призвал Усика завершить карьеру после победы в реванше с Фьюри
Украина11:21
Определен лучший матч сборной Украины в 2024 году
Бокс11:01
Майвезер назвал причину, почему Фьюри проиграл в реванше с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK