Промоутер Джошуа назвал следующего соперника Усика

Авторитетный промоутер Эдди Хирн высказался по поводу будущего Александра Усика.

Эксперт считает, что украинец проведет поединок с Даниэлем Дюбуа.

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"Я не вижу других боев для Усика, кроме Даниеля Дюбуа. Но скажу вам одно: не надо забегать наперед. Я не думаю, что Дюбуа победит Джозефа Паркера. Я думаю, что Паркер находится в отличной форме. Он в лучшей форме за всю свою карьеру и очень уверен в себе.

Если вы смотрите на будущее Усика, то должны понимать его дальнейшие планы. Он снова попытается сделать это – забрать свой пояс, который ранее был вынужден оставить вакантным", - приводит слова промоутера Boxing News 24/7.

Отметим, что в команде Усика не верят в реванш с Дюбуа.

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