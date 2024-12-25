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Промоутер Джошуа назвал следующего соперника Усика

Хирн считает, что украинец постарается стать абсолютным чемпионом мира.
Сегодня, 17:20
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн высказался по поводу будущего Александра Усика.

Эксперт считает, что украинец проведет поединок с Даниэлем Дюбуа.

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"Я не вижу других боев для Усика, кроме Даниеля Дюбуа. Но скажу вам одно: не надо забегать наперед. Я не думаю, что Дюбуа победит Джозефа Паркера. Я думаю, что Паркер находится в отличной форме. Он в лучшей форме за всю свою карьеру и очень уверен в себе.

Если вы смотрите на будущее Усика, то должны понимать его дальнейшие планы. Он снова попытается сделать это – забрать свой пояс, который ранее был вынужден оставить вакантным", - приводит слова промоутера Boxing News 24/7.

Отметим, что в команде Усика не верят в реванш с Дюбуа.

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