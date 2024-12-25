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"Верит, что нокаутирует": тренер назвал боксера, который победит Усика

Восходящая звезда дивизиона может доставить проблем украинцу.
Сегодня, 16:35
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Тренер супертяжеловеса Мартина Баколе Билли Нельсон заявил, что его подопечный победит Александра Усика.

Представитель конголезского боксера убежден, что украинец не выдержит давления.

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"У Мартина есть навыки и способности, чтобы свергнуть Усика с трона. И что важнее, я думаю, что Усик и его команда считают, что у Мартина есть навыки, чтобы это сделать. Они несколько раз делили ринг в Украине и Дубае.

Характеристики Мартина отличаются от других бойцов. Он очень быстро сократит дистанцию с Усиком и расставит ловушки. Я не видел расставленных ловушек в двух боях Усика с Тайсоном Фьюри. Усик знает, что Мартин очень опасен. Вероятно, он самый опасный парень в супертяжелом весе.

Лучшим вызовом для Александра Усика, который является феноменальным бойцом, стал бы Мартин Баколе. Я верю, и что важнее, Мартин верит, что он бы нокаутировал его", — приводит слова тренера Sky Sports.

Напомним, Фьюри выпал из пятерки лучших супертяжеловесов мира после реванша с Усиком.

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