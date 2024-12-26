Мудрик и Таловеров засветились на свадьбе лидера сборной Украины

Партнеры по национальной команде были приглашены на торжественное событие для Трубина.

Михаил Мудрик и Максим Таловеров присутствовали на свадьбе своего партнера по национальной сборной Украины Анатолия Трубина.

Накануне стало известно, что голкипер Бенфики официально узаконил свои отношения с возлюбленной Мариной, а, как оказалось, среди гостей торжественного мероприятия также были украинские футболисты.

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На свадьбу Трубина был приглашен Мудрик, у которого появилось достаточно свободного времени после предварительного отстранения от футбола из-за допинг-скандала. На прошлой неделе вингер Челси посетил большой вечер бокса в Саудовской Аравии, главным событием которого стал реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри, а после отправился в Лиссабон.

Также на торжественном событии присутствовал защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров. Видео со свадьбы в Instagram опубликовала возлюбленная украинского футболиста.

Ранее тренер Челси отреагировал на посещение Мудриком вечера бокса на фоне допинг-скандала.

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