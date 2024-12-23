Мудрик сфотографировался с непобежденным украинцем, который победил в андеркарде Усик - Фьюри
Украинец увидел победу Лапина.
Украинский футболист Челси Михаил Мудрик посетил вечер бокса в Саудовской Аравии, где в главном бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри.
Футболист национальной команды Украины был в ринге после поединка. Затем он сфотографировался с непобежденным Даниэлем Лапиным.
Боксер одолел небитого до этого француза в андеркарде.
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Лапин защитил титулы IBF Intercontinental и WBA Continental, одержав победу единогласно.
Отметим, что Мудрик сфотографировался с женой Усика.
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