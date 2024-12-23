iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик сфотографировался с непобежденным украинцем, который победил в андеркарде Усик - Фьюри

Украинец увидел победу Лапина.
Сегодня, 18:10
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский футболист Челси Михаил Мудрик посетил вечер бокса в Саудовской Аравии, где в главном бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри.

Футболист национальной команды Украины был в ринге после поединка. Затем он сфотографировался с непобежденным Даниэлем Лапиным.

Боксер одолел небитого до этого француза в андеркарде.

Читай также: Ванда Нара засветила грудь во время эффектной фотосессии

Лапин защитил титулы IBF Intercontinental и WBA Continental, одержав победу единогласно.

Отметим, что Мудрик сфотографировался с женой Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Команда Зинченко играет в четвертьфинале верхней сетки EPL Season 22 Команда Зинченко играет в четвертьфинале верхней сетки EPL Season 22
Бавария намерена переманить очередного игрока из Дортмунда Бавария намерена переманить очередного игрока из Дортмунда
Арсенал предполагает, что Сака вернется не раньше весны Арсенал предполагает, что Сака вернется не раньше весны
Зидан заинтересован только в двух местах работы Зидан заинтересован только в двух местах работы
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:58
Команда Зинченко играет в четвертьфинале верхней сетки EPL Season 22
Европа21:35
Бавария намерена переманить очередного игрока из Дортмунда
Европа20:57
Арсенал предполагает, что Сака вернется не раньше весны
Европа20:15
Зидан заинтересован только в двух местах работы
Бокс19:40
"Почти весь бой давил": Нельсон оценил победу Усика над Фьюри
Европа19:35
Агент Нкунку предложил услуги футболиста испанскому гранду
Биатлон19:03
Фроч жестко раскритиковал Дюбуа за выходку в реванше Усик - Фьюри
Европа18:53
Рейтинг гигиены питания на Олд Траффорд был снижен до двух звезд
Украина18:37
Защитник Динамо продлил контракт с клубом
Легкая атлетика18:25
Геращенко пропустит чемпионаты Европы и мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK