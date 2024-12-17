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Ванда Нара засветила грудь во время эффектной фотосессии

Модель предстала в откровенном образе.
Сегодня, 00:50
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara

Ванда Нара, бывшая возлюбленная форварда Мауро Икарди, сделала новый пост в социальной сети.

Модель на своей странице в Instagram добавила фотографии с фотосессии.

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Девушка предстала в стильном образе - белая рубашка и джинсы. На фото Нара показала свою грудь.

Ванда является матерью пятерых детей: в браке с футболистом Макси Лопесом у нее родилось трое детей, еще двое – от Икарди. Сейчас она встречается с рэпером L-Gante.

Ранее жена игрока сборной Украины показала фото из душа.

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