Ванда Нара засветила грудь во время эффектной фотосессии
Модель предстала в откровенном образе.
Ванда Нара, бывшая возлюбленная форварда Мауро Икарди, сделала новый пост в социальной сети.
Модель на своей странице в Instagram добавила фотографии с фотосессии.
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Девушка предстала в стильном образе - белая рубашка и джинсы. На фото Нара показала свою грудь.
Ванда является матерью пятерых детей: в браке с футболистом Макси Лопесом у нее родилось трое детей, еще двое – от Икарди. Сейчас она встречается с рэпером L-Gante.
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