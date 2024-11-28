Возлюбленная Яремчука мило поздравила Романа с днем рождения и годовщиной брака - архивные фото

Кристина Яремчук, супруга форварда сборной Украины Романа Яремчука, сделала новый пост в социальной сети.

Девушка поздравила своего мужа с днем рождения, а также с годовщиной брака.

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Кристина опубликовала совместные фото с Романом, среди которых есть снимки юных годов.

"Сегодня у нас двойной праздник у моего Аполлона. День рождения и 12 лет совместной жизни. Какой хитрюля, знает как экономить, взял два праздника в один день собрал. Тебе всего 29, а у тебя уже пол седой головы, не благодари.

За эти 12 лет ты доказал что выдержка твой талант, а я главный вызов. Ты живое доказательство того, что упрямством можно достичь всего, даже иногда выиграть в споре у жены (такое бывает, но редко).

Мы, похоже, не просто “муж и жена”, а настоящие чемпионы мира по переездам! Каждый год – новая страна, новая жизнь, новые коробки, но, что главное, тот самый ты! Спасибо, что показываешь мне мир.

Пусть на твоем поле будет максимум поводов для радости и счастья, и минимум для офсайдов. Ты наш супергерой, и даже если твоя суперспособность разбрасывать носки!", – написала Кристина в Instagram.

Напомним, жена игрока сборной Украины подтвердила примирение с ним после измены.

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