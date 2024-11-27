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"Замужем. Люблю мужа": Жена игрока сборной Украины подтвердила примирение с ним после измены

Девушка опубликовала совместное фото в Instagram.
Вчера, 23:40
Анна Зубкова / Instagram
Анна Зубкова / Instagram

Анна Зубкова окончательно положила конец слухам относительно своей личной жизни.

Девушка, отвечая на вопрос одного из подписчиков относительно своего семейного статуса опубликовала совместное фото со своим мужем Александром Зубковым.

"Замужем. Люблю мужа", - подписала фото с игроком Шахтера и сборной Украины Анна.

Отметим, что ранее Зубкова рассказала о систематических изменах Александра , но позже опубликовала видео, где они вместе с их дочкой.

Пара поженилась 5 лет назад, в 2019 году. Дочь София родилась у них в 2021.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зубков Анна Зубкова

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