Ванда Нара зажгла сеть пикантными фото - она показала грудь

Модель начала новые отношения, но ведет себя открыто.

Ванда Нара, бывшая возлюбленная форварда Мауро Икарди, опубликовала новый пост в социальной сети.

Модель на своей странице в Instagram опубликовала откровенные фотографии, обнажив грудь.

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Ванда является матерью пятерых детей: в браке с футболистом Макси Лопесом у нее родилось трое детей, еще двое – от Икарди.

Напомним, невеста игрока Динамо разделась в свой день рождения.

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