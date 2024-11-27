Ванда Нара зажгла сеть пикантными фото - она показала грудь
Модель начала новые отношения, но ведет себя открыто.
Ванда Нара, бывшая возлюбленная форварда Мауро Икарди, опубликовала новый пост в социальной сети.
Модель на своей странице в Instagram опубликовала откровенные фотографии, обнажив грудь.
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Ванда является матерью пятерых детей: в браке с футболистом Макси Лопесом у нее родилось трое детей, еще двое – от Икарди.
Напомним, невеста игрока Динамо разделась в свой день рождения.
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