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"Без лишних слов": невеста игрока Динамо разделась в свой день рождения

Девушка получила новый статус.
Сегодня, 10:00
Константин Вивчаренко с невестой / instagram.com/kostiantynvivcharenko
Константин Вивчаренко с невестой / instagram.com/kostiantynvivcharenko

Альяна, возлюбленная игрока Динамо Киев Константина Вивчаренко, сделала новый пост в социальной сети.

Девушка отпраздновала свой день рождения, опубликовав фото с фотосъемки.

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"С днем рождения меня! Без лишних слов".

Вивчаренко на своей странице в Instagram поздравил Альяну:

"С днем рождения, жена!".

Напомним, футболистки Металлиста 1925 снялись в фотосессии для журнала Playboy.

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