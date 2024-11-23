"Без лишних слов": невеста игрока Динамо разделась в свой день рождения
Девушка получила новый статус.
Альяна, возлюбленная игрока Динамо Киев Константина Вивчаренко, сделала новый пост в социальной сети.
Девушка отпраздновала свой день рождения, опубликовав фото с фотосъемки.
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"С днем рождения меня! Без лишних слов".
Вивчаренко на своей странице в Instagram поздравил Альяну:
"С днем рождения, жена!".
Напомним, футболистки Металлиста 1925 снялись в фотосессии для журнала Playboy.
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