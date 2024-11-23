"Без лишних слов": невеста игрока Динамо разделась в свой день рождения

Альяна, возлюбленная игрока Динамо Киев Константина Вивчаренко, сделала новый пост в социальной сети.

Девушка отпраздновала свой день рождения, опубликовав фото с фотосъемки.

Читай также: Меняет платье на оружие: жена Олега Гусева показала свое хобби

"С днем рождения меня! Без лишних слов".

Вивчаренко на своей странице в Instagram поздравил Альяну:

"С днем рождения, жена!".

Напомним, футболистки Металлиста 1925 снялись в фотосессии для журнала Playboy.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!