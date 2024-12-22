Мудрик сфотографировался с женой Усика накануне реванша Александра с Фьюри

У украинского боксера сегодня будет серьезная звездная поддержка.

В Эр-Рияде проходит вечер бокса, где главным событием станет бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

На бой приехал Михаил Мудрик. Украинец будет наблюдать за поединком вместе с другими звездными гостями.

Накануне главного ивента вингер Челси и сборной Украины сфотографировался с женой Александра Усика - Екатериной. Совместное фото появилось в соцсетях девушки.

Напомним, все поединки андеркарда уже состоялись. На Isport можно ознакомиться с их результатами.

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