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Тренер Челси отреагировал на посещение Мудриком вечера бокса на фоне допинг-скандала

Наставник "синих" высказался о ситуации с украинским футболистом.
Сегодня, 16:55
Энцо Мареска и Михаил Мудрик / Getty Images
Энцо Мареска и Михаил Мудрик / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал посещение вингером Михаилом Мудриком, провалившим тест на допинг, боксерского шоу в Саудовской Аравии, главным событием которого стал реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

Наставник "синих" в очередной раз дал понять, что в команде все поддерживают украинского футболиста в этой неприятной ситуации.

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"Михаил вне команды. Хорошо, что в этот момент он может немного отвлечься от сложившейся ситуации.

Мы стараемся его поддержать. В последний раз, когда я с ним разговаривал, я дал ему об этом знать. Теперь мы просто ждем", - сказал Мареска на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Мудрик сдал положительный допинг-тест, находясь в Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик Энцо Мареска

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