Мудрик сдал положительный допинг-тест, находясь в Челси - СМИ

Вингер не проходил тестирование в составе сборной Украины.

Футболист лондонского Челси Михаил Мудрик сдал оказавшийся положительным допинг-тест в ноябре. Как сообщает ТаТоТаке, сделал он это во время выступлений за национальную сборную Украины.

По информации источника, ни один футболист сборной Украины во время октябрьских и ноябрьских поединков команды не проходил подобное тестирование.

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В сентябре на допинг проверяли Александра Тимчика и Максима Таловерова, но обе взятые пробы дали отрицательный результат.

Напомним, что на ISPORT вышел материал, в котором мы рассказываем, что Мудрик есть одним из наиболее регрессировавших в плане стоимости футболистов Украины.

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