iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик сдал положительный допинг-тест, находясь в Челси - СМИ

Вингер не проходил тестирование в составе сборной Украины.
Сегодня, 14:12
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Футболист лондонского Челси Михаил Мудрик сдал оказавшийся положительным допинг-тест в ноябре. Как сообщает ТаТоТаке, сделал он это во время выступлений за национальную сборную Украины.

По информации источника, ни один футболист сборной Украины во время октябрьских и ноябрьских поединков команды не проходил подобное тестирование.

Читай также: Мудрик сфотографировался с женой Усика накануне реванша Александра с Фьюри

В сентябре на допинг проверяли Александра Тимчика и Максима Таловерова, но обе взятые пробы дали отрицательный результат.

Напомним, что на ISPORT вышел материал, в котором мы рассказываем, что Мудрик есть одним из наиболее регрессировавших в плане стоимости футболистов Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Ограбление?": Атлас назвал победителя реванша Усик - Фьюри "Ограбление?": Атлас назвал победителя реванша Усик - Фьюри
"Огромный удар": Сака выбыл на долгий срок "Огромный удар": Сака выбыл на долгий срок
Усик назвал победителя боя Джошуа - Фьюри Усик назвал победителя боя Джошуа - Фьюри
Анжелика Терлюга впервые стала мамой Анжелика Терлюга впервые стала мамой
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Бокс16:40
"Ограбление?": Атлас назвал победителя реванша Усик - Фьюри
Европа16:10
"Огромный удар": Сака выбыл на долгий срок
Бокс15:48
Усик назвал победителя боя Джошуа - Фьюри
Олимпийские виды15:20
Анжелика Терлюга впервые стала мамой
Бокс14:50
"Строит свое наследние": президент WBC рассказал, будет ли трилогия Усик - Фьюри
Бокс14:25
Фроч назвал переломный момент в реванше Усик - Фьюри
Европа14:12
Мудрик сдал положительный допинг-тест, находясь в Челси - СМИ
Бокс14:00
Дюбуа призвал Фьюри завершить карьеру после поражения от Усика
Европа13:52
Криштиану привел детей домой к Санте, кажется все были немного шокированы
13:35
Экстра-лига по футзалу: ХИТ совершил сумасшедший камбэк с Athletic, поражения Урагана и Sky Up
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK