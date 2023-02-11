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Подешевевшие футболисты: список игроков сильно упавших в цене за 2023

ISPORT расскажет о футболистах, которые показывают значительный регресс в цене.
Сегодня, 14:40
Роман Безус
Роман Безус

У каждого есть своя цена, эта фраза очень хорошо подходит и к футболистам. Не каждый может добиться таких высот, чтобы за него заплатили 70 млн евро, как при Михаиле Мудрике.

Но карьера складывается по разному и многие игроки теряют в цене. Причины разные – ухудшение игры, тяжелые травмы, а чаще всего это просто возраст.

ISPORT в течение 2023 года будет знакомить читателей с футболистами, наиболее потерявшими в своей стоимости за этот год.

ТОП-10 футболистов, наиболее сильно подешевевших за 2023 год

Имя (команда, национальность) – нынешняя цена (регресс за 2023 год)

  1. Оскар (Шанхай Порт, Бразилия) – 8 млн евро (-7 млн)
  2. Франк Ачеампонг (Шенжэнь, Гана) – 3 млн евро (-2 млн)
  3. Маруан Фелаини (Шандон, Бельгия) – 2,5 млн евро (-2 млн)
  4. Морето Кассама (Омония, Гвинея-Биссау) – 2 млн евро (-1 млн)
  5. Марко Дабро (Бэйцзин Гоань, Хорватия) – 900 тысяч евро (-900 тысяч)
  6. Гильерме (Гуанчжоу Сити, Бразилия) – 1,2 млн евро (-800 тысяч)
  7. Роберт Берич (Тянцзинь, Словения) – 900 тысяч евро (-800 тысяч)
  8. Миллер Боланьос (Эмелек, Колумбия) – 700 тысяч евро (-800 тысяч)
  9. Роман Безус (Омония, Украина) – 900 тысяч евро (-600 тысяч)
  10. Самуэль Адегбенро (Бейцзин Гоань, Нигерия) – 800 тысяч евро (-600 тысяч)

Отметим, что все данные из портала Transfermarkt. Отражены только те игроки, чья стоимость уже обновлялась в течение 2023 года.


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