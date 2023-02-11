Подешевевшие футболисты: список игроков сильно упавших в цене за 2023

ISPORT расскажет о футболистах, которые показывают значительный регресс в цене.

У каждого есть своя цена, эта фраза очень хорошо подходит и к футболистам. Не каждый может добиться таких высот, чтобы за него заплатили 70 млн евро, как при Михаиле Мудрике.

Но карьера складывается по разному и многие игроки теряют в цене. Причины разные – ухудшение игры, тяжелые травмы, а чаще всего это просто возраст.

ISPORT в течение 2023 года будет знакомить читателей с футболистами, наиболее потерявшими в своей стоимости за этот год.

ТОП-10 футболистов, наиболее сильно подешевевших за 2023 год

Имя (команда, национальность) – нынешняя цена (регресс за 2023 год)

Оскар (Шанхай Порт, Бразилия) – 8 млн евро (-7 млн) Франк Ачеампонг (Шенжэнь, Гана) – 3 млн евро (-2 млн) Маруан Фелаини (Шандон, Бельгия) – 2,5 млн евро (-2 млн) Морето Кассама (Омония, Гвинея-Биссау) – 2 млн евро (-1 млн) Марко Дабро (Бэйцзин Гоань, Хорватия) – 900 тысяч евро (-900 тысяч) Гильерме (Гуанчжоу Сити, Бразилия) – 1,2 млн евро (-800 тысяч) Роберт Берич (Тянцзинь, Словения) – 900 тысяч евро (-800 тысяч) Миллер Боланьос (Эмелек, Колумбия) – 700 тысяч евро (-800 тысяч) Роман Безус (Омония, Украина) – 900 тысяч евро (-600 тысяч) Самуэль Адегбенро (Бейцзин Гоань, Нигерия) – 800 тысяч евро (-600 тысяч)

Отметим, что все данные из портала Transfermarkt. Отражены только те игроки, чья стоимость уже обновлялась в течение 2023 года.