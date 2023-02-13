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Подорожавшие футболисты: список игроков, наиболее поднявших свою стоимость за 2023 год

ISPORT рассказывает о футболистах, которые продемонстрировали значительный прогресс в цене.
Сегодня, 11:30
Михаил Мудрик выходит на поле вместо Льюиса Холла / Getty Images
Михаил Мудрик выходит на поле вместо Льюиса Холла / Getty Images

Цена футболиста на протяжении карьеры может варьироваться в зависимости от его результатов, но каждый пытается показать себя, выстрелить и улучшить свою игру, чтобы добавить к своей стоимости тысячи или миллионы, которые определенным образом будут отображать его уровень.

Также серьезные изменения в цене игрока могут произойти, когда вчерашних юниоров или представителей молодежек начинают подпускать к первым командам, за счет чего формируется их оценочная стоимость уже во взрослом футболе.

ISPORT в течение 2023 года будет знакомить читателей с футболистами, которые больше других исполнителей добавили в своей стоимости.

ТОП-10 футболистов, наиболее подорожавших за 2023 год

Имя (команда, национальность) - нынешняя цена (прогресс за 2023 год)

  1. Льюис Холл (Челси, Англия) - 5 млн евро (+5 млн)
  2. Маркао (Аль-Ахли Джидда, Бразилия) - 4,5 млн евро (+3,5 млн)
  3. Крисан (Шаньдун Тайшань, Бразилия) - 3,5 млн евро (+2,65 млн)
  4. Ромуло (Чэнду Жунчэн, Бразилия) - 1,5 млн евро (+1,08 млн)
  5. Николае Станчу (Ухань Три Таунс, Румыния) - 6,5 млн евро (+1 млн)
  6. Ренату Веига (Аугсбург, Португалия) - 1 млн евро (+1 млн)
  7. Арийон Ибрагимович (Бавария, Германия) - 1 млн евро (+1 млн)
  8. Франкулино (Бенфика, Гвинея-Бисау) - 1 млн евро (+850 тысяч)
  9. Бонфилс-Калеб Бименимана (Кайзер Чифс, Бурунди) - 750 тысяч евро (+625 тысяч)
  10. Реда Слим (ФАР Рабат, Марокко) - 1,3 млн евро (+550 тысяч)

Отметим, что все данные взяты из портала Transfermarkt. Представлены только те футболисты, чья стоимость уже обновлялась в течение 2023 года.


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