Подорожавшие футболисты: список игроков, наиболее поднявших свою стоимость за 2023 год

ISPORT рассказывает о футболистах, которые продемонстрировали значительный прогресс в цене.

Цена футболиста на протяжении карьеры может варьироваться в зависимости от его результатов, но каждый пытается показать себя, выстрелить и улучшить свою игру, чтобы добавить к своей стоимости тысячи или миллионы, которые определенным образом будут отображать его уровень.

Также серьезные изменения в цене игрока могут произойти, когда вчерашних юниоров или представителей молодежек начинают подпускать к первым командам, за счет чего формируется их оценочная стоимость уже во взрослом футболе.

ISPORT в течение 2023 года будет знакомить читателей с футболистами, которые больше других исполнителей добавили в своей стоимости.

ТОП-10 футболистов, наиболее подорожавших за 2023 год

Имя (команда, национальность) - нынешняя цена (прогресс за 2023 год)

Льюис Холл (Челси, Англия) - 5 млн евро (+5 млн) Маркао (Аль-Ахли Джидда, Бразилия) - 4,5 млн евро (+3,5 млн) Крисан (Шаньдун Тайшань, Бразилия) - 3,5 млн евро (+2,65 млн) Ромуло (Чэнду Жунчэн, Бразилия) - 1,5 млн евро (+1,08 млн) Николае Станчу (Ухань Три Таунс, Румыния) - 6,5 млн евро (+1 млн) Ренату Веига (Аугсбург, Португалия) - 1 млн евро (+1 млн) Арийон Ибрагимович (Бавария, Германия) - 1 млн евро (+1 млн) Франкулино (Бенфика, Гвинея-Бисау) - 1 млн евро (+850 тысяч) Бонфилс-Калеб Бименимана (Кайзер Чифс, Бурунди) - 750 тысяч евро (+625 тысяч) Реда Слим (ФАР Рабат, Марокко) - 1,3 млн евро (+550 тысяч)

Отметим, что все данные взяты из портала Transfermarkt. Представлены только те футболисты, чья стоимость уже обновлялась в течение 2023 года.