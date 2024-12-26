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Лидер сборной Украины женился

Анатолий Трубин перестал быть холостяком в день накануне Рождества.
Сегодня, 00:58
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Анатолий Трубин объявил  свадьбе со своей возлюбленной Мариной.

Голкипер сборной Украины и Бенфики поделился рядом фотографий. Кадры были опубликованы в его Instagram Stories.

Из подписей к фото стало известно, что пара поженилась 24 декабря, а девушка взяла фамилию Трубина. 

Примечательно, что Трубин на полтора года младше своей супруги. Марина в свое время работала моделью, а сейчас работает над открытием салона красоты в Лиссабоне.

Напомним, ранее стало известно, что Виталий Миколенко ждет пополнения в семье.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин

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