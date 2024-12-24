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Футболист сборной Украины впервые станет отцом

Виталий Миколенко поделился трогательной новостью.
Сегодня, 12:50
Виталий Миколенко с женой Викторией / Instagram
Виталий Миколенко с женой Викторией / Instagram

Лидер сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко сообщил, что его жена Виктория беременна.

Пара сделала пост в социальной сети, в котором рассказали про новость.

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"Мы ждем тебя", – написал Виталий.

Отметим, что Виталий и Виктория поженились в феврале текущего года.

В этом сезоне Миколенко сыграл 19 матчей за клуб и сборную, в которых сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что футболист Кривбасса сделал милое предложение своей возлюбленной.

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