Футболист сборной Украины впервые станет отцом
Виталий Миколенко поделился трогательной новостью.
Лидер сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко сообщил, что его жена Виктория беременна.
Пара сделала пост в социальной сети, в котором рассказали про новость.
Читай также: Жена игрока сборной Украины показала фото из душа
"Мы ждем тебя", – написал Виталий.
Отметим, что Виталий и Виктория поженились в феврале текущего года.
В этом сезоне Миколенко сыграл 19 матчей за клуб и сборную, в которых сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что футболист Кривбасса сделал милое предложение своей возлюбленной.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!