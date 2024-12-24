Футболист Кривбасса сделал милое предложение своей возлюбленной

Нападающий Кривбасса Артем Твердохлеб сделал предложение руки и сердца своей девушке Анне.

Возлюбленная футболиста ответила согласием. Твердохлеб сделал предложение, запечатлив памятные кадры на фотосессии.

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Криворожский клуб поздравил пару.

"Еще одним холостяком в команде стало меньше! Егор Твердохлеб сделал самый важный шаг в своей жизни, признавшись в любви своей девушке Анне! И что самое лучшее – она ответила ему заветным ДА!

Большая семья желает вам, Егор и Анна, безграничного счастья, гармонии и много радостных моментов на вашем совместном пути. Пусть ваши сердца бьются в унисон, а каждый день будет полон любви и тепла".

В текущем сезоне Твердохлеб провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал три голевые передачи.

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