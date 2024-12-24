iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Футболист Кривбасса сделал милое предложение своей возлюбленной

Егор Твердохлеб вскоре пополнит ряды женатых.
Сегодня, 10:10
Егор Твердохлеб с невестой
Егор Твердохлеб с невестой

Нападающий Кривбасса Артем Твердохлеб сделал предложение руки и сердца своей девушке Анне.

Возлюбленная футболиста ответила согласием. Твердохлеб сделал предложение, запечатлив памятные кадры на фотосессии.

Читай также: Мудрик сфотографировался с женой Усика накануне реванша Александра с Фьюри

Криворожский клуб поздравил пару.

"Еще одним холостяком в команде стало меньше! Егор Твердохлеб сделал самый важный шаг в своей жизни, признавшись в любви своей девушке Анне! И что самое лучшее – она ответила ему заветным ДА!

Большая семья желает вам, Егор и Анна, безграничного счастья, гармонии и много радостных моментов на вашем совместном пути. Пусть ваши сердца бьются в унисон, а каждый день будет полон любви и тепла".

В текущем сезоне Твердохлеб провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал три голевые передачи.

Ранее Забарный показал нового домашнего любимца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Определен лучший матч сборной Украины в 2024 году Определен лучший матч сборной Украины в 2024 году
Майвезер назвал причину, почему Фьюри проиграл в реванше с Усиком Майвезер назвал причину, почему Фьюри проиграл в реванше с Усиком
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi входят в тройку лучших, Passion UA и B8 в топ-30 Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi входят в тройку лучших, Passion UA и B8 в топ-30
"Это не Уайлдер": Малиньяджи высказался о поражении Фьюри в реванше с Усиком "Это не Уайлдер": Малиньяджи высказался о поражении Фьюри в реванше с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Украина11:21
Определен лучший матч сборной Украины в 2024 году
Бокс11:01
Майвезер назвал причину, почему Фьюри проиграл в реванше с Усиком
Киберспорт10:35
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi входят в тройку лучших, Passion UA и B8 в топ-30
Украина10:10
Футболист Кривбасса сделал милое предложение своей возлюбленной
Бокс09:35
"Это не Уайлдер": Малиньяджи высказался о поражении Фьюри в реванше с Усиком
Бокс09:10
"Ужасная стратегия на бой": Али Башир оценил реванш Усика и Фьюри
НБА08:45
НБА: Михайлюк набрал 11 очков, провал Лейкерс и победы Миннесоты и Денвера
НХЛ08:15
НХЛ: Питтсбург и Филадельфия забросили 10 шайб, Баффало уничтожил Айлендерс, успех Бостона
Бокс07:50
Усик отстранен от бокса после победы над Фьюри
Бокс07:25
В команде Усика не верят в реванш с Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK