iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"В нашей семье пополнение": Забарный показал нового домашнего любимца

Семья украинского футболиста пополнилась песиком.
Сегодня, 14:05
Илья Забарный с супругой / instagram.com/illiazabarnyi
Илья Забарный с супругой / instagram.com/illiazabarnyi

Ангелина Забарная, супруга жена защитника сборной Украины и Борнмута Ильи Забарного, сделала новый пост в социальной сети.

Девушка рассказала, что у пары появился новый член семьи.

Читай также: Лидер Челси начал встречаться с известной блогершей после развода с женой

"И самая главная новость, в нашем семье пополнение".

Щенок породы кане-корсо.

Забавно, что жена Забарного пошутила по поводу приема со стороны кота Снежусика.

Ранее дочь Суркиса впервые показала сына.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Усик рассказал, как завершится его реванш с Фьюри Усик рассказал, как завершится его реванш с Фьюри
"Я вернулся после мыслей о самоубийстве": Фьюри рассказал про свою самую большую победу "Я вернулся после мыслей о самоубийстве": Фьюри рассказал про свою самую большую победу
Промоутер оценил шансы Дэвиса в бою с Богачуком Промоутер оценил шансы Дэвиса в бою с Богачуком
Александр Усик – Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя Александр Усик – Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя
Помочь журналистам

Видео

Фьюри вышел и ушел, Усик устроил шоу и поработал в ринге: видео открытой тренировки
Фьюри вышел и ушел, Усик устроил шоу и поработал в ринге: видео открытой тренировки

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: третий этап Кубка мира начнется во Франции
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров

Последние новости

Бокс14:58
Усик рассказал, как завершится его реванш с Фьюри
Бокс14:55
"Я вернулся после мыслей о самоубийстве": Фьюри рассказал про свою самую большую победу
Бокс14:31
Промоутер оценил шансы Дэвиса в бою с Богачуком
Бокс14:25
Александр Усик – Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя
Украина14:05
"В нашей семье пополнение": Забарный показал нового домашнего любимца
Бокс13:50
Фьюри вышел и ушел, Усик устроил шоу и поработал в ринге: видео открытой тренировки
ЧМ-202613:30
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию в последнем рейтинге 2024 года
Бокс13:10
"Я много раз хотел сдаться": Усик рассказал, как плакал в подушку
Биатлон12:40
Биатлон-2024/2025: третий этап Кубка мира начнется во Франции
Бокс12:20
"Я был силен": Усик вспомнил победу над Гассиевым
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK