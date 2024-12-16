Лидер Челси начал встречаться с известной блогершей после развода с женой

Лидер Челси Энцо Фернандес, похоже, нашел новую вторую половинку после расставания с женой Валентиной Сервантес.

Как сообщает ряд аргентинских СМИ, полузащитник "синих" начал встречаться с известной местной инфлюенсеркой Канделой Аризагой.

Такое предположение сделано на фоне того, что Аризага опубликовала фото из Лондона в своем Instagram, более того, это было фото с той же локации, с которой перед тем публиковал снимки сам Энцо.

Стоит отметить, что официальной причиной расставания Фернандес и Сервантес называли то, что футболист захотел пожить холостяцкой жизнью, ведь они начали встречаться, когда аргентинцу было всего 16 и почти сразу поженились.

В текущем сезоне полузащитник сделал 8 ассистов и забил 3 гола. Примечательно, что значительное улучшение его результативности совпало во времени с расставанием с Валентиной.

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