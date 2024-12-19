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Дочь Суркиса впервые показала сына - отец футболист Динамо

Биловар будет воспитывать мальчика.
Сегодня, 10:00
Кристиан Биловар и Яна Суркис / Instagram
Кристиан Биловар и Яна Суркис / Instagram

Яна Суркис, дочь президента киевского Динамо Игоря Суркиса, и ее муж Кристиан Биловар стали родителями.

Девушка сделала новый пост в социальной сети. Она опубликовала первые снимки сына.

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"Раньше этот день я ждала из-за своего дня рождения. Сегодня появился на свет мой и Кристиана смысл жизни! Наш Сашка, добро пожаловать в этот мир", – написала Яна Суркис в Instagram.

Отметим, что дочь Суркиса родила сына Александра 17 декабря – в свой день рождения.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара засветила грудь во время эффектной фотосессии.

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