Дочь Суркиса впервые показала сына - отец футболист Динамо
Биловар будет воспитывать мальчика.
Яна Суркис, дочь президента киевского Динамо Игоря Суркиса, и ее муж Кристиан Биловар стали родителями.
Девушка сделала новый пост в социальной сети. Она опубликовала первые снимки сына.
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"Раньше этот день я ждала из-за своего дня рождения. Сегодня появился на свет мой и Кристиана смысл жизни! Наш Сашка, добро пожаловать в этот мир", – написала Яна Суркис в Instagram.
Отметим, что дочь Суркиса родила сына Александра 17 декабря – в свой день рождения.
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