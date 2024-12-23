Многострадальная Валенсия уволила очередного тренера

Валенсия объявила об отставке главного тренера Рубена Барахи.

Как говорится в заявлении клуба, они были вынуждены принять это непростое решения из-за отрицательной динамики результатов.

Отметим, что Рубен Бараха является легендой Валенсии, он провел за клуб 10 сезонов и завершил футбольную карьеру на Месталье.

В 2023 году испанец возглавил клуб и помог ему всерьез побороться за еврокубковые места. Однако в этом сезоне Валенсия занимает предпоследнее место в чемпионате.

Также отметим, что Бараха - уже пятый уволенный клубом тренером с 2020 года.

Ранее также звезда Барселоны взял на себя ответственность за последнее поражение команды.

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