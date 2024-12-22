Звезда Барселоны взял на себя ответственность за поражение Атлетико

Рафинья считает, что его ошибки привели к такому результату.

Вингер Барселоны Рафинья взял на себя всю ответственность за поражение Атлетико.

Напомним, накануне каталонцы уступили мадридскому клубу и отстали в турнирной таблице.

Бразилец заявил, что команда играла отлично, но именно ошибки самого Рафиньи привели к окончательному результату.

«Я думаю, что мы сыграли очень хорошо. Команда играла очень хорошо. Я имею привычку говорить, что мы не контролировали результат, но мы контролировали самоотдачу на поле.

Я беру на себя ответственность за поражение. Я не забил гол и думаю, что примерно через пять минут они сравняли счет, а затем я пропустил передачу, которая привела к их второму голу. Я беру на себя полную ответственность за поражение. Такова жизнь.

Мы верим в то, что делаем. Впереди еще полсезона. Мы должны сосредоточиться на работе и стремиться к лучшим результатам", - цитирует Рафинью Diario Sport.

Ранее также Реал обыграл Севилью и обошел Барселону в турнирной таблице.

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