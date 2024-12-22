Реал без проблем уничтожил Севилью на Бернабеу

Прощальный матч Хесуса Наваса стал разочарованием для его команды.

В всокресенье, 22 декабря, мадридский Реал принимал дома Севилью в рамках 18-го тура Ла Лиги.

Матч начался с почетного коридора для Хесуса Наваса. Для 39-летнего защитника матч против Реала стал последним в карьере.

Уже на 10-й минуте Мбаппе решил рискнуть, ударив из-за пределов штрафной и попал точно в левую девятку. А еще через 10 минут ударом с еще большей дистанции Феде Вальверде удвоил преимущество мадридцев.

На 34-й минуте, снова не входя в штрафную, свой отличный гол забил и Родриго, и лишь после третьего пропущенного мяча Севилья смогла ответить своим голом.

Сразу со стартом второго тайма гости провели отличную атаку, позволив Куртуа продемонстрировать свое мастерство. А в следующем же миоменте Мбаппе откатил мяч Диасу, который довел счет до разгромного.

Команды продолжили активно создавать моменты, и под занавес матча Доди Лукебакио забил еще один гол, ставший последним в это ярком матче.

Статистика матча Реал - Севилья 18-го тура Ла Лиги

Реал - Севилья 4:2

Голы: Мбаппе, 10, Вальверде, 20, Родриго, 34, Диас, 53 - Ромеро, 35, Лукебакио, 86

Ожидаемые голы (xG): 2.07 - 1.29

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 8 - 5

Угловые: 6 - 6

Фолы: 5 - 14

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