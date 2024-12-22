Реал без проблем уничтожил Севилью на Бернабеу
В всокресенье, 22 декабря, мадридский Реал принимал дома Севилью в рамках 18-го тура Ла Лиги.
Матч начался с почетного коридора для Хесуса Наваса. Для 39-летнего защитника матч против Реала стал последним в карьере.
👏🏻 ¡Te lo mereces todo, @JNavas! ❤️#RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/ofiNRWiyXi— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 22, 2024
Уже на 10-й минуте Мбаппе решил рискнуть, ударив из-за пределов штрафной и попал точно в левую девятку. А еще через 10 минут ударом с еще большей дистанции Феде Вальверде удвоил преимущество мадридцев.
На 34-й минуте, снова не входя в штрафную, свой отличный гол забил и Родриго, и лишь после третьего пропущенного мяча Севилья смогла ответить своим голом.
Сразу со стартом второго тайма гости провели отличную атаку, позволив Куртуа продемонстрировать свое мастерство. А в следующем же миоменте Мбаппе откатил мяч Диасу, который довел счет до разгромного.
Команды продолжили активно создавать моменты, и под занавес матча Доди Лукебакио забил еще один гол, ставший последним в это ярком матче.
Статистика матча Реал - Севилья 18-го тура Ла Лиги
Реал - Севилья 4:2
Голы: Мбаппе, 10, Вальверде, 20, Родриго, 34, Диас, 53 - Ромеро, 35, Лукебакио, 86
Ожидаемые голы (xG): 2.07 - 1.29
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 8 - 5
Угловые: 6 - 6
Фолы: 5 - 14
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