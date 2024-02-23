Реал рассчитывает продлить контракт с Кроосом

В мадридском Реале оптимистично настроены касательно нового контракта Тони Крооса, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, ранее немецкий хавбек анонсировал возвращение в сборную.

В клубе это посчитали хорошим знаком, и теперь у руководства больше уверенности в том, что Кроос останется в Мадриде.

Контракт хавбека истекает уже этим летом, сам Кроос пока не знает, где продолжит карьеру, но Реал готов предложить ему продлить контракт еще на один сезон.

Ранее также сообщалось, на кого Анчелотти сделает ставку в конце сезона.

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