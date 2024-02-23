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Анчелотти хочет видеть в воротах Куртуа на финальный отрезок сезона

Тренер верит, что бельгиец сыграет решающую роль в концовке сезона.
Сегодня, 10:14
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Карло Анчелотти верит, что Тибо Куртуа поможет Реалу завоевать пару трофеев в этом сезоне, пишет Relevo.

Ранее сообщалось, что бельгиец посетил тренировку первой команды. Предполагается, что Тибо может вернуться в команду после мартовского перерыва на матчи сборных.

При этом Анчелотти не будет форсировать возвращение бельгийца, он будет играть, когда врачи дадут добро.

Наставник Реала намерен вернуть Тибо в ворота, как только появится такая возможность. Анчелотти верит, что именно бельгиец поможет клубу в решающей части сезона.

Ранее также сообщалось, что Трубин стал героем матча против Тулузы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа

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