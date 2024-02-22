Трубин получил самые высокие оценки за матч против Тулузы

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин получил высокие оценки за матч против Тулузы (0:0) в рамках Лиги Европы.

Порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 7.6 и 8.0 баллов соответственно. Футболист стал лучших игроком в данной встрече.

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В матче еврокубка Трубин совершил шесть сейвов, а также отдал 31 передачу, 15 из которых оказались точными.

Отметим, из последних пяти проведенных матчей в основном составе "орлов" во всех турнирах, лишь один Анатолий завершил на ноль.

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