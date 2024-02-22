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"Одна из самых простых частей": Трубин удивил заявлением о матче в Лиге Европы

Бенфика сыграет с Тулузой в поединке на вылет.
Сегодня, 14:40
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин высказался по поводу ответного матча с Тулузой в рамках плей-офф Лиги Европы. В первой встречи португальцы победили - 2:1.

По словам украинца, он готов к серии пенальти, но надеется, что до этого не дойдет.

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“Это будет совсем другая игра, чем в Лиссабоне. В этот раз мы на выезде, думаю, Тулуза будет агрессивнее. Впрочем, все зависит от нас, нам нужно стараться играть в свой футбол, проявлять свой стиль на поле. Все в наших руках.

Серия пенальти? Почему нет? Я думаю, что для вратаря это одна из самых простых частей, потому что на нас нет давления. Но я надеюсь, что нам не придется переходить к пенальти, и мы выиграем за 90 минут", – цитирует Трубина A Bola.

Ответный матч команд пройдет сегодня, 22 февраля. Начало встречи в 19:45 по Киеву.

Напомним, Трубин "привез" гол и отразил пенальти в матче чемпионата Португалии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин

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