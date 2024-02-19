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Трубин стал обладателем вратарского рекорда Бенфики

Украинец очень успешно проводит дебютный сезон в Португалии.
Вчера, 23:31
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В воскресенье, 18 февраля, в рамках 22-го тура португальской Примейры Бенфика разгромила Визелу со счетом 6:1.

В середине второго тайма Анатолий Трубин отбил 11-метровый удар при счете 5:1 в пользу лиссабонского коллектива.

Как сообщает статистический портал Playmaker, для 22-летнего украинца это уже третий отбитый пенальти в этом сезоне, что стало новым рекордом Бенфики.

Воспитанник Шахтера превзошел достижение таких голкиперов, как Мануэл Бенту, Эдерсон, Роберт Энке и Одиссеас Влаходимос, каждый из которых отражал по два пенальти за один сезон.

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После 22-х сыгранных туров Бенфика возглавляет чемпионат Португалии, имея 55 очков. В следующем туре команда Анатолия Трубина сыграет с Портимоненсе. Этот поединок состоится 25 февраля в Лиссабоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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