Трубин стал обладателем вратарского рекорда Бенфики

Украинец очень успешно проводит дебютный сезон в Португалии.

В воскресенье, 18 февраля, в рамках 22-го тура португальской Примейры Бенфика разгромила Визелу со счетом 6:1.

В середине второго тайма Анатолий Трубин отбил 11-метровый удар при счете 5:1 в пользу лиссабонского коллектива.

Как сообщает статистический портал Playmaker, для 22-летнего украинца это уже третий отбитый пенальти в этом сезоне, что стало новым рекордом Бенфики.

Воспитанник Шахтера превзошел достижение таких голкиперов, как Мануэл Бенту, Эдерсон, Роберт Энке и Одиссеас Влаходимос, каждый из которых отражал по два пенальти за один сезон.

Trubin é o 1.º guarda-redes do Benfica a defender 3 grandes penalidades numa época



⚠GR's Benfica que defenderam 2 + penaltis numa época:

3 Trubin (2023/24)

2 Bento (1982/83)

2 Enke (1999/2000)

2 Ederson (2016/17)

2 Vlachodimos (2021/22) pic.twitter.com/o5PnICW3YV — Playmaker (@playmaker_PT) February 18, 2024

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После 22-х сыгранных туров Бенфика возглавляет чемпионат Португалии, имея 55 очков. В следующем туре команда Анатолия Трубина сыграет с Портимоненсе. Этот поединок состоится 25 февраля в Лиссабоне.

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