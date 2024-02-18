Трубин "привез" гол и отразил пенальти в матче чемпионата Португалии

Украинец оставил смешанные впечатления после своей игры.

В рамках 22-го тура чемпионата Португалии Бенфика на своем поле встретилась с Визелой.

Для лиссабонцев эта игра оказалась достаточно простой и они победили со счетом 6:1. Единственный гол "орлы" пропустили из-за ошибки украинца Анатолия Трубина на 48-й минуте матча.

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Позже голкипер португальского гранда сумел исправиться и отразил пенальти, который был назначен в его ворота.

Отметим, что 22-летний футболист уже третий раз в этом сезоне внутреннего первенства отражает 11-метровый.

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