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Спортдир Бенфики: Ни один болельщик не представляет наш состав без Трубина, Силвы, Невеша

Руй Кошта виділив українця серед ключових гравців
Сегодня, 13:30
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Спортивный директор Бенфики Руй Кошта высказался о пребывании на своем посту.

По словам функционера, ему всегда хочется достигать большего, однако он очень доволен нынешним составом.

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"Я всегда хочу большего. Это непрерывная работа. Я не доволен на 100%, но очень доволен тем, что было сделано за последние полтора года, когда мы вывели Бенфику на новый уровень.

В команде сочетается молодость и опыт. У нас 14 игроков возрастом до 24 лет, которые играют за клуб и делают состав более дорогим. Я доволен, но всегда хочется большего. То, что сделано на сегодняшний день, делает меня очень довольным и оптимистичным.

И даже с этими 14 молодыми игроками у нас все еще достаточно опыта. Если посмотреть на Трубина, Антониу Силву, Жоау Невеша, Кекчю, несмотря на их возраст, ни один болельщик Бенфики не представляет состав команды без них. Бенфика более готова к будущему", - заявил португалец в интервью местным СМИ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин Руй Кошта

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