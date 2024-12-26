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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 2:0: обзор матча и результат игры 26.12.2024

Манкунианцы в меньшинстве потерпели поражение от одного из аутсайдеров АПЛ.
Вчера, 21:29
Вулверхэмптон обыграл Манчестер Юнайтед / Getty Images
Вулверхэмптон обыграл Манчестер Юнайтед / Getty Images

В четверг, 26 декабря, Вулверхэмптон принимал на своем поле Манчестер Юнайтед в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Рубена Аморима уступила в противостоянии с одним из аутсайдеров чемпионата, потерпев поражения после феноменального "сухого листа" в исполнении нападающего "волков" Матеуса Куньи и контратаки в компенсированное время.

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После безголевого первого тайма проблемы для Юнайтед начались уже в дебюте второй половины встречи. Гости остались в меньшинстве, после тот как Бруну Фернандеш на 47-й минуте в борьбе наступил на ногу сопернику, за что получил второе предупреждение и был удален с поля.

Источник: Getty Images

Численным преимуществом хозяева поля смогли воспользоваться уже через десять минут, правда, сделали это не с игры, а благодаря фантастическому исполнению стандарта. Кунье удалось прямым ударом с углового поразить ворота манкунианцев, закрутив мяч под дальнюю стойку.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

МЮ пытался исправить ситуацию, но все попытки ни к чему не привели, а Вулверхэмптон в компенсированное время только удвоил своем преимущество. Под занавес матча Кунья и Хван Хи Чхан убежали в контратаку, в которой бразилец записал на свой счет еще ассист, а кореец поставил точку в поединке.

Источник: Getty Images

Вулверхэмптон с 15 очками поднялся на 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Манчестер Юнайтед с 22 баллами идет на 14-й позиции.

Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 18-го тура чемпионата Англии

Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Кунья, 58, Хван, 90+9

Ожидаемые голы (xG): 0.87 - 0.35
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 7 - 11
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 4 - 4
Фолы: 12 - 12

Вулверхэмптон: Са - Доэрти, Буэно, Тоти - Семеду (Бельгард, 90+3), Андре, Ж. Гомес (Дойл, 73), Аит-Нури (Р. Гомеш, 86) - Гедеш (Хван, 74), Кунья - Ларсен (Доусон, 90+2).

Манчестер Юнайтед: Онана - Йоро (Антони, 63), Магвайр, Мартинес - Мазрауи, Угарте (Эриксен, 63), Мейну (Каземиро, 63), Далот - Диалло (Зиркзе, 79), Б. Фернандеш - Хойлунн (Горначо, 79).

Предупреждения: Ж. Гомес, Доэрти - Йоро, Б. Фернандеш, Угарте.

Удаление: Б. Фернандеш, 47 (второе предупреждение).

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