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Челси - Фулхэм 1:2: обзор матча и результат игры 26.12.2024

"Синие" имели минимальное преимущество, но позволили сопернику отыграться и забрать три очка.
Сегодня, 19:01
Фулхэм обыграл Челси / Getty Images
Фулхэм обыграл Челси / Getty Images

В четверг, 26 декабря, Челси принимал на своем поле Фулхэм в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Энцо Марески удерживали минимальное преимущество на протяжении большей части противостояния, но в конце встречи сопернику удалось сравнять счет, а в компенсированное время и вовсе вырвать победу 2:1.

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Челси повел в матче на 16-й минуте усилиями Коула Палмера, который, разобравшись с защитниками, точно пробил в левый нижний угол. "Синие" имели еще пару возможностей забить, но минимальное преимущество сохранилось до перерыва.

Источник: Getty Images

Разница в один мяч в пользу хозяев поля продержалась практически до конца встречи, а на 82-й минуте Харри Вилсону удалось выровнять положение, переправив мяч головой в ворота с близкого расстояния.

Источник: Getty Images

Челси в итоге не сумел удержать и ничейный результат. В компенсированное к матчу время Фулхэм организовал контратаку, которую успешно завершил Родриго Муниз и принес победу своей команде.

Источник: Getty Images

Челси с 35 очками остался на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, отставая на четыре балла от лидирующего Ливерпуля, у которого два матча в запасе. Фулхэм с 28 пунктами идет на восьмом месте.

Статистика матча Челси - Фулхэм 18-го тура чемпионата Англии

Челси - Фулхэм 1:2

Голы: Палмер, 16 - Уилсон, 82, Муниз, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 0.82 - 1.32
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 8 - 7
Угловые: 3 - 1
Фолы: 13 - 13

Челси: Санчес - Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья - Кайседо, Фернандес - Санчо, Палмер, Нету - Джексон (Нкунку, 73).

Фулхэм: Лено - Кастань, Диоп, Андерсен, Бесси, Робинсон - Ивоби (Сессеньон, 90), Перейра (Керни, 74), Лукич, Траоре (Уилсон, 68) - Хименес (Муниз, 74).

Предупреждения: Нету - Лукич, Андерсен, Робинсон, Муниз.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси фулхэм АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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