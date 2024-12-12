Команда Зинченко с двумя заменами стартует на EPL Season 22
Следите за результатами украинской команды в Dota 2.
Украинская киберспортивная команда Passion UA, приналдежащая Александру Зинченко будет играть на European Pro League Season 22.
Напомним, что в прошлом сезоне EPL Passion пробились в гранд-финал, где вчистую уступили NaVi Junior.
Сейчас "рожденные побеждать" участвуют на LAN-турнире в Монголии, потому теперь команда Зинченко может попробовать забрать себе победу на турнире.
Однако перед тем были анонсированы две замены в составе Passion UA Олег yowaai Михайлов и Денис flacko Павленко покинули состав. На их место взяли опытного украинского керри Владислава Crystallize Кристанека и заявившего о себе в Monte Константина kreker Доломакина.
Расписание и результаты Passion UA на EPL Season 22
Групповой этап
- 15.12 18:30 Passion UA - TT Team
- 17.12 18:00 Passion UA - Hydra
- 18.12 21:00 Passion UA - Hokori
- 19.12 18:00 Passion UA - MOUZ
- 20.12 12:00 Passion UA - YNGBLD
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!