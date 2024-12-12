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Команда Зинченко с двумя заменами стартует на EPL Season 22

Следите за результатами украинской команды в Dota 2.
Сегодня, 20:15
Passion UA
Passion UA

Украинская киберспортивная команда Passion UA, приналдежащая Александру Зинченко будет играть на European Pro League Season 22.

Напомним, что в прошлом сезоне EPL Passion пробились в гранд-финал, где вчистую уступили NaVi Junior.

Сейчас "рожденные побеждать" участвуют на LAN-турнире в Монголии, потому теперь команда Зинченко может попробовать забрать себе победу на турнире.

Однако перед тем были анонсированы две замены в составе Passion UA Олег yowaai Михайлов и Денис flacko Павленко покинули состав. На их место взяли опытного украинского керри Владислава Crystallize Кристанека и заявившего о себе в Monte Константина kreker Доломакина.

Расписание и результаты Passion UA на EPL Season 22

Групповой этап

  • 15.12 18:30 Passion UA - TT Team
  • 17.12 18:00 Passion UA - Hydra
  • 18.12 21:00 Passion UA - Hokori
  • 19.12 18:00 Passion UA - MOUZ
  • 20.12 12:00 Passion UA - YNGBLD

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 Passion Ua

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