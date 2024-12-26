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Бормнут Забарного не сумел переиграть одного из аутсайдеров

"Вишни" поделили очки с "орлами".
Сегодня, 18:52
Борнмут - Кристал Пэлас / Getty Images
Борнмут - Кристал Пэлас / Getty Images

В четверг, 26 декабря, Борнмут принимал дома Кристал Пэлас в рамках 18-го тура АПЛ. Илья Забарный вышел в стартовом составе "вишен".

С самого старта матча обе команды очень много боролись, но именно хозяева чуть уверенней действовали в финальной трети поля. Уаттара, Керкез и Семеньо имели реальные шансы открыть счет, но гол забил Исмаила Сарр.  К счастью для Борнмута, из офсайда.

После такого отрезка команды существенно сбавили темп и просто доиграли до перерыва. А во втором тайме Борнмут снова пошел вперед, однако уверенная защита и отличные сейвы Кепы так и не позволили зрителям увидеть хотя бы один гол.

Статистика матча Борнмут - Кристал Пэлас 18-го тура АПЛ

Борнмут - Кристал Пэлас 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.19 - 0.53
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 18 - 10
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 5 - 2
Фолы: 13 - 12

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Кристал Пэлас

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