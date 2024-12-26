"Эта история постоянно повторяется": Экс-тренер Джошуа озвучил причину его неудач

Тони Симс, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о последних неудачах британского боксера.

По мнению специалиста, причиной досрочного поражения 35-летнего Эй Джея от Даниэля Дюбуа стал его возраст.

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"У него была фантастическая карьера, но все стареют. Всегда появляется молодой парень, который указывает твой путь. Для Джошуа таким стал Даниэль Дюбуа. Великие чемпионы стареют, и молодые парни скидывают их с вершины. Это часть истории, которая постоянно повторяется. Это произошло и с Джошуа.

У Эй Джея была потрясающая карьера. То, что он сделал для нашего спорта, это потрясающе. Он собирал стадионы, огромные стадионы. Он вывел бокс на первые позиции в Британии.

В одну минуту ты самый молодой в зале, а уже во вторую - самый старший. Вот как быстро все происходит. Все двигается дальше, и сейчас пришло время Дюбуа. Однажды такая же участь настигнет и Даниэля. Возможно, его с престола скинет тот же Мойзес Итаума. Это просто возраст", - сказал тренер в комментарии Seconds Out.

Отметим, также бывший тренер Джошуа назвал единственного соперника, который может его заинтересовать.

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