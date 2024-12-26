Усик рассказал, кого из своих британских соперников не считает другом

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своих соперниках.

По словам украинца, он не дружит с Даниэлем Дюбуа, с которым может провести реванш.

Читай также: "Верит, что нокаутирует": тренер назвал боксера, который победит Усика

"Мне не нравится эта фотография, потому что Тони Беллью мой хороший друг. Дерек тоже, как и Энтони. Дюбуа - нет. Фьюри, может быть".

Отметим, что Александр побеждал британцев: Тони Беллью, Дерек Чисора, Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри.

Напомним, Фьюри выпал из пятерки лучших супертяжеловесов мира после реванша с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!