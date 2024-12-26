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Усик рассказал, кого из своих британских соперников не считает другом

Британец посмотрел на комикс.
Сегодня, 08:40
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своих соперниках.

По словам украинца, он не дружит с Даниэлем Дюбуа, с которым может провести реванш.

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"Мне не нравится эта фотография, потому что Тони Беллью мой хороший друг. Дерек тоже, как и Энтони. Дюбуа - нет. Фьюри, может быть".

Отметим, что Александр побеждал британцев: Тони Беллью, Дерек Чисора, Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри.

Напомним, Фьюри выпал из пятерки лучших супертяжеловесов мира после реванша с Усиком.

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