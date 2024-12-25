Валенсия назначила нового тренера, выкупив его у клуба Чемпионшипа
Карлос Корберан попробует исправить ситуацию в команде.
Валенсия объявила о подписании контракта с Карлосом Корбераном.
41-летний испанский специалист стал новым главным тренером "летучих мышей" после увольнения Рубена Барахи.
Корберан - уроженец Валенсии, однако тренерскую карьеру начал в Вильярреале. Успел поработать также в Англии с Хаддерсфилдом и Вест Бромвичем. Также специалист входил в тренерский штаб Марсело Бьелсы в Лидсе.
Именно у "дроздов" специалист и был выкуплен Валенсией, как сообщают инсайдеры, за 3 млн евро.
Ранее также Пеп Гвардиола прокомментировал ситуацию в Манчестер Сити.
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