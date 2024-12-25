Валенсия назначила нового тренера, выкупив его у клуба Чемпионшипа

Валенсия объявила о подписании контракта с Карлосом Корбераном.

41-летний испанский специалист стал новым главным тренером "летучих мышей" после увольнения Рубена Барахи.

Корберан - уроженец Валенсии, однако тренерскую карьеру начал в Вильярреале. Успел поработать также в Англии с Хаддерсфилдом и Вест Бромвичем. Также специалист входил в тренерский штаб Марсело Бьелсы в Лидсе.

Именно у "дроздов" специалист и был выкуплен Валенсией, как сообщают инсайдеры, за 3 млн евро.

Ранее также Пеп Гвардиола прокомментировал ситуацию в Манчестер Сити.

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