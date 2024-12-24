Гвардиола: Нам нужно время, чтобы вернуться в свою форму

Наставник Ман Сити высказался о ситуации, которая сложилась вокруг команды.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о том, удастся ли его команде победить Эвертон на фоне не самых лучших результатов в последних матчах.

По словам испанца, «ириски» в хорошей форме, что делает их тяжелым соперником.

«Эвертон - непростой оппонент, все зависит от нас. Надо, чтобы мы вернулись к нашей лучшей форме, а на это нужно время

Мы должны как можно быстрее вернуться на путь побед. Мы сыграем с «Эвертоном», и они сейчас в прекрасной форме, их результаты и игра это показывают», - сказал Гвардиола.

В последних 12 матчах у Манчестер Сити только одна победа.

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