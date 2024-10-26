Фанаты Валенсии намерены провести акцию протеста на матче против Реала

Фанаты Валенсии готовят протестную акицю против владельца клуба Питера Лима.

Напомним, что под руководством сингапурского бизнесмена Валенсия из топового испанского клуба превратилась в аутсайдера. Сейчас клуб идет на последнем месте в Ла Лиге.

А потому в социальных сетях фанаты "летучих мышей" планируют большую протестную акцию, которая состоится в матче против Реала.

"Хватит! 2 ноября в следующем матче Валенсии против Реала на 19-й минуте бросайте на поле всевозможные предметы в знак протеста против руководства нашего клуба. Бутылки, бутерброды, апельсины, теннисные мячи, пакеты с семечками… Все это под лозунгом: "Лим, убирайся!" – говорится в одном из сообщений в твиттере.

Отметим, что часть трибун на Месталье будет закрыта, так как фанаты уже ранее бросали на поле различные предметы.

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