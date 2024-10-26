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Фанаты Валенсии намерены провести акцию протеста на матче против Реала

Они будут требовать уход Питера Лима.
Сегодня, 19:37
Георги Мамардашвили / Getty Images
Георги Мамардашвили / Getty Images

Фанаты Валенсии готовят протестную акицю против владельца клуба Питера Лима.

Напомним, что под руководством сингапурского бизнесмена Валенсия из топового испанского клуба превратилась в аутсайдера. Сейчас клуб идет на последнем месте в Ла Лиге.

А потому в социальных сетях фанаты "летучих мышей" планируют большую протестную акцию, которая состоится в матче против Реала.

"Хватит! 2 ноября в следующем матче Валенсии против Реала на 19-й минуте бросайте на поле всевозможные предметы в знак протеста против руководства нашего клуба. Бутылки, бутерброды, апельсины, теннисные мячи, пакеты с семечками… Все это под лозунгом: "Лим, убирайся!" – говорится в одном из сообщений в твиттере.

Отметим, что часть трибун на Месталье будет закрыта, так как фанаты уже ранее бросали на поле различные предметы. 

Ранее также Луческу рассказал, почему покинул Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия

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