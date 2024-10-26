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"Было невозможно": Луческу раскрыл причину увольнения из Динамо

Румынский специалист отметил влияние войны на Украину.
Сегодня, 13:04
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал, почему решил уйти с поста главного тренера.

По словам румынского специалиста, очень тяжело играть во время полномасштабной войны.

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"Киевское Динамо я оставил в ноябре прошлого года, в тот день прилетело 50 дронов и продолжать уже было невозможно, я понял, что мне пора домой. Мне жаль команду, моих коллег и игроков: в таких условиях нелегко играть в футбол.

Это очень сложно, когда я разговаривал с игроками, они поняли, что важно дарить людям ощущение радости. Футбол – это радость, несмотря на все эти страдания и размах войны, футбол очень помог. Раньше мы играли без зрителей и нужно было объявить минуту молчания в честь военных на фронте, это было сложно, потому что все проходило на глазах.

Нам приходилось играть все европейские матчи за рубежом, даже в лиге это было сложно, потому что Украина большая, и нельзя было ни самолетом, ни 8-часовой поездкой автобусом: мы должны были продолжать показывать всем, что, несмотря на трудности, жизнь продолжалась", – приводит слова Луческу Roma News.

Напомним, Луческу возглавлял Динамо с лета 2020-го по ноябрь 2023-го. Под его руководством киевская команда стала чемпионом Украины, а также выиграла Кубок и Суперкубок Украины.

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