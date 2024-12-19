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Акционеры Валенсии сорвали ежегодное собрание на Месталье, протестуя против владельца

Трибуны скандировали лозунги против Питера Лима.
Сегодня, 18:24
Питер Лим / Getty Images
Питер Лим / Getty Images

Акционеры Валенсии в очередной раз провели акцию протеста против владельца клуба Питера Лима, сообщает AS.

На Местальи должно было состояться ежегодное собрание, однако мероприятие пришлось отменить уже через 10 минут после начала.

Присутствующие на трибунах акционеры клуба начали освистывать владельца клуба Питера Лима и совет директоров как только те вышли из подтрибунного помещения.

Толпа громко скандировала "Вон" и "Питер Лим убирайся сейчас же", а также обзывали членов совета директоров лгунами.

В такой атмосфере провести собрание было невозможно, потому его быстро свернули.

Напомним, что после 16-ти туров Валенсия занимает последнее место в Ла Лиге, имея всего 11 очков.

Ранее также сообщалось, что Эвертон получит нового владельца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия

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