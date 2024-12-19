Семья, владеющая Ромой, приобретет еще один клуб с украинцем в составе
Братья Фридкины добавят в свое портфолио Эвертон.
Братья Райан и Дан Фридкины, которые владеют Ромой, приобретут клуб АПЛ.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, независимая наблюдательная комиссия подтвердила, что у компании The Friekdin Group есть компетенция и право на руководство Эвертоном, поэтому нет причин отказывать им в возможности покупки.
Официально о смене владельца «ириски» должны объявить сегодня, 19 декабря, а представители Friedkin Group посетят матч Эвертона против Челси.
Сейчас мерсисайдцами владеет Blue Heaven Holdings Фархада Мошири.
Ранее сообщалось, что компания 777 Partners продала Дженоа Малиновского румынскому бизнесмену
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!