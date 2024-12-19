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Семья, владеющая Ромой, приобретет еще один клуб с украинцем в составе

Братья Фридкины добавят в свое портфолио Эвертон.
Сегодня, 00:55
Дэн и Раян Фридикины / Getty Images
Дэн и Раян Фридикины / Getty Images

Братья Райан и Дан Фридкины, которые владеют Ромой, приобретут клуб АПЛ.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, независимая наблюдательная комиссия подтвердила, что у компании The Friekdin Group есть компетенция и право на руководство Эвертоном, поэтому нет причин отказывать им в возможности покупки.

Официально о смене владельца «ириски» должны объявить сегодня, 19 декабря, а представители Friedkin Group посетят матч Эвертона против Челси.

Сейчас мерсисайдцами владеет Blue Heaven Holdings Фархада Мошири.

Ранее сообщалось, что компания 777 Partners продала Дженоа Малиновского румынскому бизнесмену

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэн Фридкин Раян Фридкин

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