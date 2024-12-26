Палмер установил новый рекорд Челси по голам

Англичанин побил достижение, которое держалось с 2001 года.

Игрок Челси Коул Палмер установил новый клубный рекорд.

Англичанин забил Фулхэму в матче 18-го тура, который Челси неожиданно проиграл.

Этот гол стал 26-м забитым мячом Палмера в 2024 году, а это новый клубный рекорд.

Предыдущий рекорд в 25 голов в 2001 году установил Джимми Флойд Хасселбайнк.

Ранее также Забарный обошел Реброва по количеству матчей в АПЛ.

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