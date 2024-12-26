Забарный обошел Реброва по количеству матчей в АПЛ
В четверг, 26 декабря, Борнмут, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, встречался на своем поле с Кристал Пэлас в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.
Украинец уже традиционно вышел на поле в стартовом составе своей команды, а этот матч стал для него 60-м в высшем дивизионе Англии.
Среди украинских футболистов по количеству матчей в АПЛ Забарный вышел на чистое пятое место, опередив своего тренера в национальной сборной Сергея Реброва. Нынешний наставник "сине-желтых" в начале "нулевых" провел за Тоттенхэм в элитном дивизионе 59 поединков. В Англии Ребров также представлял Вест Хэм, но тогда команда выступала в Чемпионшипе.
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До подъема на четвертое место Забарному осталось провести шесть матчей - на этой позиции расположился Андрей Ярмоленко, у которого 66 поединков.
Безоговорочным лидером списка является нынешний защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко, на счету которого на данный момент 136 матчей.
Украинцы в АПЛ:
- Александр Зинченко (Манчестер Сити - 76, Арсенал - 60) - 136 матчей
- Виталий Миколенко (Эвертон) - 90
- Олег Лужный (Арсенал - 75, Вулверхэмптон - 6) - 81
- Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) - 66
- Илья Забарный (Борнмут) - 60
- Сергей Ребров (Тоттенхэм) - 59
- Михаил Мудрик (Челси) - 53
- Андрей Шевченко (Челси) - 48
- Егор Ярмолюк (Брентфорд) - 39
- Андрей Воронин (Ливерпуль) - 27
- Алексей Чередник (Саутгемптон) - 23
- Александр Евтушок (Ковентри) - 3
Ранее сообщалось, что скауты Ливерпуля активно следят за Забарным.
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