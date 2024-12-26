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Забарный обошел Реброва по количеству матчей в АПЛ

На счету украинского защитника Борнмута уже 60 поединков в высшем дивизионе Англии.
Сегодня, 18:40
Сергей Ребров и Илья Забарный / Getty Images
Сергей Ребров и Илья Забарный / Getty Images

В четверг, 26 декабря, Борнмут, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, встречался на своем поле с Кристал Пэлас в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

Украинец уже традиционно вышел на поле в стартовом составе своей команды, а этот матч стал для него 60-м в высшем дивизионе Англии.

Среди украинских футболистов по количеству матчей в АПЛ Забарный вышел на чистое пятое место, опередив своего тренера в национальной сборной Сергея Реброва. Нынешний наставник "сине-желтых" в начале "нулевых" провел за Тоттенхэм в элитном дивизионе 59 поединков. В Англии Ребров также представлял Вест Хэм, но тогда команда выступала в Чемпионшипе.

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До подъема на четвертое место Забарному осталось провести шесть матчей - на этой позиции расположился Андрей Ярмоленко, у которого 66 поединков.

Безоговорочным лидером списка является нынешний защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко, на счету которого на данный момент 136 матчей.

Украинцы в АПЛ:

  1. Александр Зинченко (Манчестер Сити - 76, Арсенал - 60) - 136 матчей
  2. Виталий Миколенко (Эвертон) - 90
  3. Олег Лужный (Арсенал - 75, Вулверхэмптон - 6) - 81
  4. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) - 66
  5. Илья Забарный (Борнмут) - 60
  6. Сергей Ребров (Тоттенхэм) - 59
  7. Михаил Мудрик (Челси) - 53
  8. Андрей Шевченко (Челси) - 48
  9. Егор Ярмолюк (Брентфорд) - 39
  10. Андрей Воронин (Ливерпуль) - 27
  11. Алексей Чередник (Саутгемптон) - 23
  12. Александр Евтушок (Ковентри) - 3

Ранее сообщалось, что скауты Ливерпуля активно следят за Забарным.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Сергей Ребров чемпионат Англии Английская Премьер-лига Илья Забарный

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